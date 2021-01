Demi Lovato s'inspira en l'assalt del Capitoli pel seu nou tema

Són moltes les estrelles de Hollywood que han utilitzat les seves xarxes socials per expressar la por que van sentir durant l'assalt al Capitoli de dimecres. Demi Lovato ha sigut una d'elles. La cantant ha assegurat que prepara un tema inspirat en els fets que van tenir lloc a Washington D.C.

"Tinc el cor trencat. M'entristeix molt adonar-me que creia que això no podria passar mai però que finalment hagi passat", deia la cantant en un tuit. "Estic enfadada, trista i avergonyida. Després de l'assalt a la democràcia d'avui, soc a l'estudi treballant en una cosa especial", explicava Lovato. Aquesta no és la primera vegada que la cantant fa un tema d'inspiració política. L'octubre del 2020 va publicar Commander in chief, una cançó en què critica l'administració Trump pel seu discurs de l'odi.