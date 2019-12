Denúncia per fer servir la imatge de Bruce Lee

Shannon Lee, la filla de Bruce Lee, ha denunciat la cadena de restaurants xinesa Real Kungfu per fer servir com a logotip, sense permís, una imatge del seu pare, i reclama una indemnització de 210 milions de iuans (uns 27 milions d’euros). En un comunicat, la companyia (que té uns 600 establiments arreu de la Xina) s’ha mostrat “perplexa” per la demanda i ha recordat que fa 15 anys que utilitza aquest logotip, que representa un home amb samarreta groga practicant kung-fu i que, segons assegura, té el vistiplau de les autoritats competents.