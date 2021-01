Desallotgen un centre comercial de Marbella on Kiko Rivera feia de rei d'Orient

El portaveu adjunt d'Endavant Andalusia al Parlament andalús, Guzmán Ahumada, demanarà a la Junta que obri una investigació sobre el que va passar al centre comercial La Cañada de Marbella dissabte passat, que es va haver de desallotjar arran d'una "afluència de públic massiva" per un esdeveniment nadalenc. Ahumada es refereix a l'esdeveniment celebrat amb la presència de Kiko Rivera i el cantant Omar Montes fent de Reis d'Orient: la gran aglomeració de persones va obligar a desallotjar el centre comercial, el qual ha hagut de demanar disculpes.

A més, segons Efe, Ahumada ha subratllat que les explicacions donades per aquells que han d'assumir la responsabilitat col·lectiva davant la pandèmia, en aquest cas la Junta d'Andalusia, l'Ajuntament de Marbella i l'empresa, són "vanes". Considera que la versió de l'empresa és "contradictòria amb la realitat": va dir que "era un esdeveniment programat sense públic i que se'ls va escapar de les mans", però la veritat és que es va publicitar a les xarxes socials i amb cartells. A més, es van posar cadires per als assistents davant un escenari que es va equipar amb megafonia.

#LoMásVisto | Así estaba este sábado un centro comercial de Marbella, donde la Policía tuvo que desalojar un evento con personajes televisivos como Kiko Rivera u Omar Montes en el que no se cumplía ni el límite de aforo ni la distancia https://t.co/kOo81XW09T pic.twitter.com/2AlkgY35sR — Europa Press (@europapress) January 4, 2021

També ha criticat que l'Ajuntament de Marbella s'hagi "limitat" a explicar com es va procedir a clausurar l'esdeveniment i ha expressat la preocupació pel "silenci com a única resposta" de la Junta d'Andalusia, que "alguna responsabilitat deu tenir en aquesta mena de qüestions". "Encara no sabem si la Junta d'Andalusia té o no un protocol d'actuació per evitar esdeveniments públics amb aglomeracions com el de dissabte passat a Marbella o altres de semblants que hi ha hagut a la Costa del Sol, i, si existeix, per què no s'aplica". Per això, el també coordinador provincial d'IU a Màlaga ha anunciat que sol·licitarà que s'obri una investigació sobre els fets a Marbella perquè no es tornin a repetir.