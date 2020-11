Detenen Angela Dobrowolski per haver assaltat la casa del seu marit, Josep Maria Mainat, a Canet de Mar

La Policia Local de Canet de Mar, al Maresme, ha detingut Angela Dobrowolski, la dona de Josep Maria Mainat, acusada d'un delicte de robatori amb força per haver intentat entrar a la casa que el productor televisiu té a la població, segons han informat fonts policials i recull Efe. Dobrowolski, investigada per l'intent d'assassinat del seu marit, ha estat detinguda aquest matí juntament amb Gabriel, el suposat escort que fins fa poc estava instal·lat amb ella a la casa de Mainat a Barcelona, on va ser detingut el mes d'octubre passat per haver agredit una exnòvia davant les càmeres de televisió.

Els dos detinguts, que han estat traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Arenys de Mar, estan acusats d'un robatori amb força al domicili del productor a Canet de Mar, un habitatge que suposadament haurien intentat assaltar aquest matí. Segons fonts pròximes al cas, la parella ha estat detinguda a les 9.30 hores quan uns veïns han avisat la Policia Local que hi havien vist entrar dues persones.

Els agents s'hi han desplaçat i han detingut Dobrowolski i el seu acompanyant, acusats d'un delicte de robatori amb força, i s'està investigant si s'havien apropiat d'algun objecte de valor. En declaracions a Antena 3, Josep Maria Mainat ha dit que no li constava que els detinguts li haguessin robat res perquè des que se'ls ha detectat a l'interior fins que la policia ha anat a la casa "tot ha sigut molt ràpid".

Segons ha explicat, els detinguts han saltat per les teulades de la casa i han entrat a l'habitatge forçant la finestra d'un bany. El productor, "tip d'aquest conte que mai s'acaba", ha assegurat que no sabia el motiu pel qual els detinguts havien entrat a casa seva, tot i que ha apuntat que probablement no pretenien robar-li sinó "apalancar-s'hi", com ja van fer a la seva casa de Barcelona. Segons Mainat, la conducta de la seva dona "és molt insensata" perquè està en llibertat provisional i això la pot perjudicar en el procés judicial en què està immersa per haver-lo intentat assassinar.

La d'avui és la tercera detenció d'Angela Dobrowolski en els últims mesos: la primera va ser per intentar assassinar el productor injectant-li insulina mentre dormia i la segona per cobrar suposadament uns xecs del seu marit que havia falsificat amb la seva signatura. Des del 15 d'octubre passat, en què va declarar com a investigada davant el jutge que instrueix el cas del suposat intent d'assassinat, Dobrowolski té pendent una ordre d'allunyament a menys d'un quilòmetre del seu marit i dels dos fills que tenen en comú.