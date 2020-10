Dolly Parton admet que està negociant amb 'Playboy' per protagonitzar-hi una nova portada quan faci 75 anys

260x366 Dolly Parton en una imatge seva compartida recentment per ella a Instagram / INSTAGRAM Dolly Parton en una imatge seva compartida recentment per ella a Instagram / INSTAGRAM

Dolly Parton va assegurar fa uns mesos que per celebrar els seus 75 anys com Déu mana volia reproduir la portada que va protagonitzar per a Playboy ja fa anys, en la qual apareixia vestida de conilleta. A l'espera que això es confirmi o no aquest mes de gener, ara ha transcendit que la cantant de country està negociant amb la revista. "Sí, pot ser que ho faci. Si puc fer-ho amb bon gust i ho fem juntament amb una molt bona entrevista dins el número", ha dit Parton al programa de ràdio Scott Mills and Chris Stark de Ràdio 5 Live.

Tot i que no ha donat gaires més detalls sobre la seva possible reaparició en la portada d'aquesta publicació eròtica, el que sí que ha deixat clar és que si ho fa hauria de ser reproduint la seva anterior aparició, que data del 1978. De fet, en el programa de ràdio, l'artista ha ironitzat sobre el fet que les operacions estètiques que s'ha fet des de llavors li haurien de permetre posar-se aquell vestit de conilleta que va portar aleshores, que encara conserva guardat a casa. "Vaig fer la revista Playboy fa anys i penso que estaria molt bé si pogués tornar a aparèixer a la portada quan tingui 75 anys. Probablement podria fer servir el mateix vestit. Els pits segueixen sent els mateixos", ha afirmat.