Coincidint amb la primavera, l'actriu Drew Barrymore ha llançat una nova línia de decoració per a la llar en què predominen els colors potents i els estampats naturals. Flower Home és el nom que ha donat a aquesta col·lecció per als grans magatzems Walmart i que inclou més de 200 articles d'estils molt variats. "Sempre m'ha apassionat crear espais, barrejar estampats i dissenys sorprenents amb les troballes que he aplegat de tot el món", ha explicat a Instagram respecte al punt de partida creatiu de la seva col·lecció.

La col·lecció de decoració també inclou peces de mobiliari, que combina amb tèxtils, accessoris i ceràmiques que generen un conjunt d'estètica eclèctica i un pèl bohèmia que ella descriu com a "feliç, plena de vida, càlida i eclèctica". La gamma de preus és àmplia i va dels 16 € d'un gerro, que també pot encaixar en interiors minimalistes, fins als 797 € d'un sofà de vellut rosa o blau marí. "Moltes de les peces estan inspirades en l'art de la meva col·lecció personal", comenta l'actriu en un vídeo on presenta la col·lecció.

651x366 Drew Barrymore llança una nova línia de decoració per a la llar / WALMART Drew Barrymore llança una nova línia de decoració per a la llar / WALMART

No és la primera col·lecció de decoració que llança ni tampoc el primer cop que posa el seu nom a una línia comercial. Sense anar gaire enrere, Barrymore, de 44 anys, va llançar al 2017 una línia de roba "inspirada en Nova York" per a Amazon Fashion. També compta amb una línia pròpia de cosmètics que li permet donar projecció al seu nom entre un públic molt més ampli que el que tenen les seves últimes produccions audiovisuals. L'últim projecte en què se l'ha vist professionalment és 'Santa Clarita Diet', distribuïda per Netflix.