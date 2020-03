El xeic de Dubai va ordenar el segrest de dues de les seves filles, segons un tribunal britànic

Rapte, greus abusos físics, tortura i una campanya d'intimidació. Són les al·legacions fetes contra el xeic de Dubai i príncep regent de l'emirat, Mohammad bin Raixid al-Maktum, per la seva exesposa –la sisena dona amb qui s'havia casat– la princesa Haia de Jordània, germana del rei Abdalá II de Jordània. Al·legacions que s'han demostrat certes, d'acord amb el veredicte de l'alt tribunal d'Anglaterra i Gal·les emès aquest dijous. En la sentencia el tribunal també ha anul·lat l'intent del xeic de mantenir en secret les acusacions de la princesa. En conseqüència, els detalls foscos de la vida del xeic darrere els murs del palau han sortit a la llum, així com el silenci còmplice del govern del Regne Unit.

Segons el relat del jutge Sir Andrew McFarlane, president de la divisió de família del tribunal, el procés ha destapat que el xeic va ordenar el segrest de dues de les seves filles. L'any 2000, el d'una de les seves filles d'un anterior matrimoni, Shamsa, de 19 anys, quan era a Cambridge. Una declaració oficial de la regència de Dubai va assegurar aleshores que estava bé i que era amb la seva família, però des d'aleshores, fa vint anys, no se l'ha tornat a veure en públic.

D'altra banda, l'any 2018 va instigar el segrest de la princesa Latifa, de 32 anys, mentre fugia en vaixell del país i es trobava en aigües jurisdiccionals de l'Índia. Un comando de les forces navals d'aquell país la va capturar i la va obligar a tornar a Dubai contra la seva voluntat.

Passivitat i complicitat del Foreign Office

Que mai fins ara la justícia britànica investigués, si més no, el segrest de Shamsa es deu a la important posició del xeic i a les relacions que manté Dubai amb les potències occidentals, els Estats Units i el Regne Unit principalment. Les Forces Aèries Britàniques utilitzen instal·lacions militars com a bases aèries i David Cameron va visitar Dubai mentre era primer ministre del Regne Unit (2010-2016). A més, el xeic, al qual s' ha pogut veure de tant en tant en companyia de la reina d'Anglaterra, és una destacada figura en el món de les carreres de cavalls, igual que la monarca. De fet, la reina Elisabet II va visitar Dubai el 2010.

Els comportaments criminals del xeic, de 70 anys, han sortit finalment a la llum després que Haia de Jordània fugís al Regne Unit l'any passat amb les dues filles i denunciés que abandonava l'emirat perquè temia per la seva vida –després d'haver descobert el destí de Shamsa i Latifa–. Es va iniciar aleshores un procés legal de divorci i per la custòdia de les filles, de 17 i 11 anys. I ha estat en aquesta fase del procés, mentre Mohammad bin Raixid al-Maktum intentava recuperar-ne la custòdia, que les denúncies de Haia han esclatat i han sortit finalment a la llum. El xeic, segons la sentència, també va amenaçar la seva exdona: "Mai no estaràs segura al Regne Unit."

També s'ha sabut que el xeic pretenia casar la filla de 17 anys amb el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, un home directament implicat en l'assassinat i esquarterament del periodista opositor al règim alauita Jamal Khashoggi.

El veredicte obre una via d'aigua al Foreign Office, una més, sobre per què va impedir una investigació policial per aclarir la desaparició de Shamsa dels carrers de Cambridge fa dues dècades.

Mohammad bin Raixid al-Maktum és vicepresident i primer ministre dels Emirats Àrabs Units i és pare de 25 fills.