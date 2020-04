Duffy fa pública la seva història de segrest i violació

Duffy, la cantant britànica que va triomfar el 2008 amb Mercy, ha publicat una extensa carta en què narra com va ser "violada, segrestada i drogada" durant quatre setmanes, ampliant el que ja va anunciar de manera breu al febrer per primer cop després de passar una dècada en l'anonimat. En una extensa missiva de 3.600 paraules publicada a la seva pàgina web, l'artista revela que després del fatídic episodi va considerar acollir-se "a les lleis de drets humans per canviar el seu nom en els registres públics", "desaparèixer en un altre país" i "deixar enrere el passat amb una nova vida".

"Si estàs llegint això, he d'advertir que conté informació que alguns poden trobar pertorbadora. Si no pots assumir el patiment d'una altra persona et recomano que no segueixis llegint", alerta l'artista. Encara que esmenta que, tot i "témer per la seva pròpia vida", finalment va poder denunciar els fets a la policia, la cantant no ha publicat la identitat del culpable ni ha donat cap pista sobre el seu origen.

"La identitat del violador només ha de ser coneguda per la policia, i això és entre ells i jo", explica. Segons relata en el text, Duffy va ser drogada el dia del seu aniversari, moment en què va començar un calvari de quatre setmanes. "Era el meu aniversari, em van drogar en un restaurant i em van portar a un país estranger. No recordo pujar a l'avió però de sobte em vaig trobar a la part posterior d'un vehicle", explica.

No revela la identitat

A continuació, descriu que un home la va violar en un hotel i que posteriorment la va portar a una casa i va estar-se quatre setmanes amb ella. "Sabia que la meva vida estava en perill immediat, va confessar voler matar-me. Amb la poca força que tenia, el meu instint era córrer, córrer i trobar un lloc on viure que ell no pogués trobar", recorda Duffy, que finalment va aconseguir fugir.

Les amenaces i la por a una possible exposició mediàtica van provocar que, tal com detalla la víctima, no s'atrevís a denunciar el cas, fins que el va posar en coneixement de "dues dones policia" després de ser intimidada de nou. "No vaig ser la mateixa persona durant molt de temps. La violació és com un assassinat en vida, ets viu però mort", indica Duffy.

Sense drets humans

Així mateix, la cantant explica els motius pels quals ha decidit publicar ara aquesta terrible experiència. "Vaig pensar que la divulgació pública de la meva història destruiria per complet la meva vida emocionalment, mentre que amagar la meva història estava destruint la meva vida molt més profundament", argumenta.

"La violació em va despullar dels meus drets humans –denuncia–. Ja m'ha robat un terç de la meva vida". I tot i que reconeix que "estar sense cantar m'està destruint", no avança cap nou pas en la seva carrera artística. "Quan canto em sento com un ocell, però la cosa no va d'això. El que arribi està per veure", assegura.

Duffy va arrasar en el món musical quan el 2008 va publicar el seu primer disc, Rockferry, que contenia l'èxit Mercy, i va ser aclamada per la crítica, que la va vincular amb icones contemporànies com Amy Winehouse i Adele. Després d'un segon àlbum presentat el 2010, Endlessly, que no va recollir l'èxit esperat, l'artista es va retirar de la vida pública durant tota la dècada i tan sols va aparèixer com a actriu de repartiment en una pel·lícula del 2015. "Ara puc deixar enrere aquesta dècada. Pertany el passat", conclou Duffy, de 35 anys.