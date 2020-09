Elisabet II retira el títol de Cavaller de l'Orde de l'Imperi Britànic a Harvey Weinstein

Harvey Weinstein ha passat de ser l'home més important de Hollywood a perdre tots els honors arran de la seva condemna judicial a 23 anys de presó per assetjament sexual i violació i per l'escàndol mediàtic global que va protagonitzar quan es va descobrir com actuava amb les actrius que volien treballar a la indústria. L'últim títol que ha perdut és el de Cavaller de l'Orde de l'Imperi Britànic, que concedeix la reina Elisabet II i que ell tenia des del 2004.

"La reina ha ordenat que es cancel·li i anul·li el nomenament de Harvey Weinstein com a Comandant Honorari de la Divisió Civil de l'Excel·lentíssima Orde de l'Imperi Britànic, datada el 29 de gener del 2004, així com que el seu nom s'esborri del Registre d'aquesta orde", ha anunciat Buckingham en un escrit publicat al diari London Gazette. Tot i que aquesta revocació ha estat aprovada per la monarca, no ha sigut ella unilateralment qui l'ha portat a terme. Com sempre passa en aquest context, el Comitè de Confiscació del govern britànic ha sigut qui, en nom seu, ha pres la determinació. Aquest títol s'atorga a persones que hagin fet "una contribució distingida i innovadora en qualsevol àrea".