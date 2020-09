Elisabet II cedeix uns jardins per a un autocine

Tan aviat com va començar la pandèmia del coronavirus, la reina Elisabet II va ser protegida de la malaltia a través del que a Buckingham van anomenar l’ operació bombolla. Es tracta d’un protocol de màxima seguretat sanitària que protegeix la monarca i el seu marit, Felip d’Edimburg, dels riscos del coronavirus restringint el nombre de persones que hi tenen accés i també retallant la seva activitat, cosa que l’ha convertit de sobte en una reina gairebé virtual.

Per a més seguretat, la van fer sortir de Londres i la van portar a Windsor, el castell que dona nom a la seva dinastia. Calculaven que era per un cert temps però va arribar l’estiu i encara no havia tornat a Londres, en l’absència de la capital més llarga del seu regnat. Aquest estiu ha fet una excepció i ha deixat Windsor per dirigir-se a Balmoral, segons diuen, el seu castell preferit. L’estada ha sigut breu i després tampoc ha tornat a Londres, on fonts oficials asseguren ara que no se l’hi espera fins al 2021.

Mentre la reina practica la distància social a nivells extrems, amb metres i metres només per a ella sola, ha decidit tenir una mesura de gràcia amb els veïns d’un dels seus castells, per ajudar-los a fer més passadora la pandèmia.

Es tracta dels que viuen al costat del seu castell de Sandringham, a Norfolk, que podran gaudir d’un autocine als jardins que envolten la fortificació. Ha nascut una estrella, Rocketman, Bohemian Rhapsody, 1917 i Toy story són alguns dels títols que està previst que es projectin a la gran pantalla d’aquest nou espai. L’entrada a l’autocine, estrany al Regne Unit però ben comú als EUA, costa al voltant de 40 euros.