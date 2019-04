Elisabet II celebra els seus 93 anys en la intimitat i a l'església

La reina Elisabet II d’Anglaterra compleix avui 93 anys, data que ha celebrat en la intimitat i amb una visita a l'església, ja que aquest any l'aniversari ha coincidit amb la celebració del Diumenge de Resurrecció. Per això, la monarca ha reunit bona part de la seva família per assistir a l’ofici religiós que tradicionalment se celebra a la capella de Sant Jordi, dins del castell de Windsor.

La missa, però, ha tingut diverses absències sonades. Un dels que s'han saltat la missa ha sigut el príncep Felip d’Edimburg, el marit de la reina. El duc d’Edimburg, de 97 anys, ja no va assistir a la missa de l’any passat i, segons afirma el 'Telegraph', la seva agenda ara és flexible i depèn molt de com es trobi aquell dia. Tampoc hi han estat presents el príncep Carles i Camil·la, que tradicionalment passen les vacances de Pasqua a Escòcia.

Per acabar, l’altra gran absent ha sigut Meghan Markle, que degut al seu avançat estat de gestació –està previst que pareixi a finals d’abril o principis de maig– no ha pogut assistir a la celebració del Diumenge de Pasqua. En canvi, sí que hi ha anat el seu marit, el príncep Enric, que ha arribat acompanyat del seu germà, el príncep Guillem, i la seva cunyada, Kate Middleton. Tot i que els ducs de Sussex no han pogut estar junts a l’acte que ha marcat la celebració privada de l’aniversari de la reina, sí que han felicitat la monarca a través de les xarxes. En el seu acabat d’estrenar compte d’Instagram han publicat una foto antiga de la reina acompanyada del text “Per molts anys, Sa Majestat, Senyora, àvia. Us desitgem el més magnífic dels dies”.

Per a l'ofici del Diumenge de Pasqua, la reina britànica ha escollit un abric en to verd menta que anava a joc amb un barret decorat amb un llaç rosa.

Tot i que l’aniversari d’Elisabet II és a l’abril, les celebracions oficials són sempre el segon dissabte del mes de juny, quan fa més bon temps al Regne Unit, i tenen com a acte central la desfilada coneguda com Trooping the Colour. Elisabet II va accedir al tron quan tenia 25 anys i s'ha convertit en la primera monarca britànica a arribar al Jubileu de Safir.