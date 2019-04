Els reis belgues rebutgen la paga de 2.500 euros diaris per a la seva filla

View this post on Instagram

⁣ ⁣ Kerstconcert in het #KoninklijkPaleis te #Brussel om iedereen te bedanken die bijgedragen heeft tot de activiteiten van de koning en koningin van het afgelopen jaar. Het concert zal in één van de komende dagen door de VRT, RTBF, RTL-TVI en Proximus TV uitgezonden worden.⁣ —————⁣ Concert de Noël au #PalaisRoyal de #Bruxelles, pour remercier les personnes qui ont contribué aux activités du Roi et de la Reine au cours de l’année écoulée. Diffusion en télévision par RTBF, RTL-TVI, VRT et Proximus TV dans les prochains jours.⁣ —————⁣ Christmas concert at the #RoyalPalace in #Brussels to thank the people who have contributed to the activities of the King and Queen during the past year. Broadcast on RTBF, RTL-TVI, VRT and Proximus TV in the coming days.⁣ ⁣ @rtbf @rtltvi @vrt.be @proximustv #Kerstconcert #ConcertDeNoël #ChristmasConcert #Kerstmis2018 #Christmas2018 #Noël2018 #BelgianRoyalPalace #MonarchieBe

A post shared by Belgian Royal Palace (@belgianroyalpalace) on Dec 19, 2018 at 11:07am PST