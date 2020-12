Elliot Page, protagonista de 'Juno', anuncia que és trans

Elliot Page, que va aconseguir la fama com a protagonista de Juno, ha anunciat a les xarxes socials que és trans. "Hola, amics. Vull compartir amb vosaltres que soc trans [...] i que el meu nom és Elliot", ha dit l'intèrpret, abans conegut com a Ellen Page en els seus comptes de Facebook, Instagram i Twitter. "Em sento afortunat d'escriure això. De ser aquí. D'haver arribat a aquest lloc en la meva vida", ha afegit.

Page ha aprofitat el missatge per recordar la discriminació que continua patint la comunitat trans. "La veritat és que, tot i sentir-me profundament feliç ara mateix i de saber el privilegi tinc, també tinc por", ha comentat en referència a l'"odi" i "la violència" contra les persones trans. "Als líders polítics que treballen per criminalitzar les cures de salut als trans i neguen el nostre dret a existir, i a tots aquells que tenen una plataforma de masses i continuen llançant hostilitat a la comunitat trans: teniu sang a les mans", ha assegurat.

"M'encanta ser trans, m'encanta ser queer [...]. Us estimo i faré tot el possible per canviar aquest món a millor", finalitza. Page ha rebut un gran suport aquest dimarts a les xarxes i, per exemple, a Twitter el seu missatge acumula més de 181.000 likes i va ser retuitejat en més de 60.000 ocasions en menys d'una hora. Amb una nominació a l'Oscar per la sorprenent i aclamada comèdia Juno, Page ha deixat la seva empremta en altres pel·lícules com Hard candy, Roller girls, Origen o les cintes X-Men: La decisió final i X-Men: Dies del futur passat. Conegut fora del cinema i la televisió pel seu gran activisme a favor dels drets de la comunitat LGTB, Page ha destacat en els últims temps per la seva participació en la sèrie de Netflix The umbrella academy.