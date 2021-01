Elon Musk compleix la seva promesa i ven totes les seves cases

Elon Musk, que des d'aquest dijous és l'home més ric del món després de superar Jeff Bezos, ha complert la promesa que va fer al maig i ha venut totes les cases que tenia al seu nom. L'1 de maig el fundador de Tesla i SpaceX va tuitejar: "Em vendré totes les meves possessions físiques. No tindré casa". El magnat afegia que la seva nòvia, la cantant Grimes, estava molt enfadada amb ell.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Segons la revista V ariety, Musk ha tancat durant aquest Nadal la venda de les últimes quatre cases que li quedaven a Bel-Air, una de les zones més exclusives de Los Angeles, per un preu total de 62 milions de dòlars. El comprador dels quatre immobles és l'empresari Ardie Tavangarian. La venda d'aquestes quatre cases arriba després que Musk es desfés de dues primeres propietats. La primera, la més gran, se la va quedar el multimilionari xinès William Ding per 27,6 milions d'euros. La segona, l'antiga casa de l'actor Gene Wilder, la va comprar el nebot del còmic amb la condició de "no enderrocar-la ni prendre-li la seva ànima".

Tot i que ja no té cases en propietat, Musk no pateix per tenir lloc on viure. El magnat ha llogat una mansió al cim de Pacific Palisades per 286.000 euros al mes.

En una entrevista recent Musk va argumentar que li semblava una pèrdua de temps dedicar hores i esforç a una casa. "Dedicar temps a construir una casa, fins i tot si és una casa verdaderament genial, no és un bon ús del temps en comparació amb desenvolupar coets per anar a Mart i ajudar a resoldre el problema de l’energia sostenible”, argumentava.