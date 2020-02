Elton John abandona a la meitat un concert a Austràlia per una pneumònia

El cantant britànic Elton John es va veure obligat a suspendre un concert aquest diumenge a la ciutat neozelandesa d'Auckland després de perdre la veu per una pneumònia atípica que li havia estat diagnosticada unes hores abans. "Em sap greu, em sap molt de greu", va dir entre llàgrimes l'estrella de pop durant el seu primer concert d'una sèrie de tres i part de la seva gira mundial de comiat Farewell Yellow Brick Road després de quedar-se sense veu, informa el rotatiu local New Zealand Herald.

"Vull agrair a tots els que han anat al concert d'aquesta nit a Auckland. Unes hores abans m'havien diagnosticat una pneumònia atípica, però estava decidit a oferir-vos el millor espectacle humanament possible. He tocat i cantat amb tot el cor fins que la veu no ho ha pogut aguantar. Estic decebut, profundament disgustat i entristit", va dir el cantant en el seu compte d'Instagram.

El cantant, de 72 anys i amb una carrera que va començar a finals dels anys 60, amb èxits com Rocket man, Your song o Candle in the wind, havia anunciat durant el concert que li havien diagnosticat aquest tipus de pneumònia, però va resistir fins a la setzena cançó d'un repertori previst de 25 temes, segons el mitjà esmentat.

De moment no s'ha aclarit si s'han de cancel·lar els altres concerts que John tenia programats a Auckland els dies 18 i 20 d'aquest mes o altres recitals de la seva macrogira de comiat, que va començar el setembre del 2018 als Estats Units i s'espera que s'acabi l'any que ve després de més de 300 actuacions a tot el món. La pneumònia atípica consisteix en la inflamació de el teixit pulmonar, cosa que implica dificultats respiratòries i sol estar provocada per bacteris diferents dels de les pneumònies comunes i uns símptomes més lleus.