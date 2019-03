Emilia Clarke ('Joc de trons') confessa que va patir dos aneurismes cerebrals

"Just quan tots els meus somnis d'infantesa semblaven fer-se realitat, gairebé perdo el cap i després la vida". Així comença el relat en primera persona que l'actriu Emilia Clarke, mundialment coneguda pel paper de Daenerys Targaryen a 'Joc de trons', ha fet per al 'New Yorker' sobre com va patir dos aneurismes cerebrals l'any 2011, quan acabava de rodar la primera temporada de la sèrie. "Mai he explicat públicament aquesta història, però crec que és el moment de fer-ho", diu l'actriu, que gràcies al personatge de la Mare dels Dracs s'ha convertit en un ídol arreu del món.

El primer aneurisma que va patir Clarke va arribar quan vivia un dels seus moments professionals més intensos. Amb només 24 anys s'havia convertit en una de les estrelles d'un dels grans èxits de la HBO. Tot i que el seu personatge és un símbol d'empoderament, ella no se sentia precisament forta. "Estava aterrida. Aterrida per l'atenció, aterrida per un negoci que pràcticament no entenia, i preocupada per si seria capaç de respondre a la confiança que els creadors de la sèrie havien dipositat en mi", confessa.

Clarke, que actualment té 32 anys, recorda que va detectar que alguna cosa no anava bé a principis del 2011, quan estava en plena promoció de la sèrie i per alliberar estrès feia sessions d'entrenament físic amb un preparador personal. "Vaig notar que tenia mal de cap. Estava tan cansada que gairebé no em podia posar les vambes". L'actriu assegura que durant una sessió d'entrenament el dolor –que defineix com si una banda elàstica li oprimís el cervell– no deixava d'augmentar i va haver de retirar-se als vestidors, on va arribar gairebé arrossegant-se. "D'alguna manera sabia el que estava passant: el meu cervell estava malmès".

Després d'aquest episodi, Clarke va ser trasllada al Whittington Hospital de Londres, on després d'una ressonància magnètica li van comunicar que havia patit un aneurisma i que havia de ser operada d'urgència. Tot i les seves reticències inicials –Clarke recorda que la seva professió ocupava pràcticament tota la seva vida–, finalment va accedir a passar pel quiròfan. "Aquesta no seria la meva última operació, ni la pitjor. Tenia 24 anys", explica.

Problemes d'afàsia i memòria

Quatre dies després de l'operació, Clarke va ser traslladada a l'UCI i la van informar que el gran repte era superar les dues setmanes posteriors de la intervenció. Durant aquest procés va perdre la memòria (no era capaç de recordar el seu nom) i no podia parlar. "Mai havia experimentat tanta por –la sensació que desapareixia–. Vaig veure com seria la meva vida i no valia la pena viure-la. Soc actriu, necessito recordar les meves frases. En aquell moment no recordava el meu nom", confessa l'actriu sobre com la va afectar saber que tenia una afàsia a conseqüència del trauma que havia patit el seu cervell. "Vaig demanar als metges que em deixessin morir. La meva feina, tot el que havia somniat que seria la meva vida, se centrava en el llenguatge i la comunicació. Sense això, estava perduda".

Una setmana després l'afàsia va remetre i l'actriu va ser donada d'alta. Clarke es va reincorporar a la seva vida laboral, tot i que els metges la van avisar que tenia un aneurisma més petit a l'altre costat del cervell i que s'havia de controlar. La protagonista de 'Joc de trons' assegura que abans de començar a rodar la segona temporada se sentia molt cansada i el dolor no desapareixia. Després d'una revisió, els metges li van recomanar operar el nou aneurisma.

"La recuperació va ser més dolorosa que la de la primera cirurgia. Semblava que hagués passat per una guerra més espantosa que qualsevol de les que ha experimentat la Daenerys". Després d'un mes ingressada, Clarke va rebre l'alta i va recuperar l'esperança de poder dur una vida normal.

L'actriu assegura que l'experiència l'ha canviada i l'ha motivat a crear la seva organització solidària, Same You, una entitat que treballa per oferir tractament a persones que s'estan recuperant de lesions cerebrals. "Després de la segona cirurgia m'he recuperat molt per sobre de les meves expectatives. Estic al 100%". Clarke es mostra agraïda d'haver superat aquests moments difícils i assegura que un dels aspectes positius d'arribar al final de 'Joc de trons' és que està "a punt per veure com acaba i preparada per a qualsevol cosa nova que arribi".