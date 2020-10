Emily Ratajkowski, embarassada del seu primer fill

La model i actriu nord-americana d'origen britànic Emily Ratajkowski va anunciar ahir a través d'una publicació a la revista Vogue el seu primer embaràs, i va confessar estar "molt agraïda" a les xarxes socials. Ratajkowski, casada amb l'actor i productor Sebastian Bear-McClard, va decidir revelar que espera el seu primer fill en un article acompanyat d'unes fotos a la portada de la revista, en la qual la maniquí apareix amb molt poc maquillatge i una camisa de dormir de tons terra mentre s'acaricia la panxa. "Agraïda i creixent. Gràcies a Vogue per aquesta portada tan especial", diu la model en una publicació en el seu compte d'Instagram, on es pot veure un curt clip amb la foto.

Ratajkowski, de 29 anys, també ha compartit un vídeo amb imatges de la sessió de fotos, en què apareix despullada i mostrant el voluminós ventre, i que va ser dirigida per l'actriu, escriptora i productora Lena Dunham. "Vaig somiar amb tu per primera vegada l'altra nit. [...] Ens preguntem qui seràs", diu en les imatges.

En un article que acompanya la foto de portada, Ratajkowski explica que no han volgut saber el sexe del seu fill. "Quan el meu marit i jo expliquem als amics que estic embarassada, la primera pregunta és gairebé sempre el sexe. Ens agrada respondre que no sabrem el seu sexe fins que el nostre fill tingui 18 anys i que ens ho dirà en aquell moment", afirma.

La model assenyala que tothom es riu d'aquesta resposta, però opina que es tracta d'una cosa molt més "complexa que els genitals que pugui tenir al néixer" el seu fill. "La veritat és que no tenim ni idea de qui, en lloc de què, està creixent a la meva panxa", conclou. Ratajkowski i Bear-McClard, residents a Nova York, van anunciar el seu casament per sorpresa al febrer del 2018, només unes setmanes després de donar a conèixer la seva relació públicament. La model va agafar una fama internacional enorme després d'aparèixer al polèmic videoclip Blurred Lines de Robin Thicke. La jove va començar a despertar l'interès global i va convertir-se en una estrella d'Instagram, on la segueixen 27 milions de persones actualment.