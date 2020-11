Emma Roberts es converteix en la primera dona embarassada de la portada de 'Cosmopolitan'

260x366 Emma Roberts en una imatge d'ella embarassada compartida al seu Instagram / INSTAGRAM Emma Roberts en una imatge d'ella embarassada compartida al seu Instagram / INSTAGRAM

Emma Roberts és la primera dona embarassada a aparèixer a la portada de la revista Cosmopolitan. Als seus 29 anys, l'actriu està esperant el seu primer nadó, fruit de la relació amb Garrett Hedlund, de 36 anys i també actor. A l'interior de la publicació, es pot veure Roberts vestida amb una faldilla i un top curt que li deixen a la vista la panxa. També hi apareix en bikini.

"Veure el meu cos canviar per dins i per fora tan dràsticament ha sigut una experiència salvatge. Sorprenent i bonica", ha reconegut la neboda de Julia Roberts, que va anunciar que estava embarassada a l'agost, quan va dir també que el nadó seria un nen.

Després de ser diagnosticada d'endometriosi als 20 anys, va creure que mai podria quedar-se embarassada. Per això, va prendre la decisió de congelar-se els òvuls per poder esquivar aquest obstacle. "Sona cursi, però en el moment en què vaig deixar de pensar en això, em vaig quedar embarassada", confessa en relació amb la malaltia. "Però fins i tot llavors no volia fer-me il·lusions. Les coses poden sortir malament quan estàs embarassada", lamenta. Tot i això, l'actriu d' American horror story explica que per ara l'embaràs està anant bé i que l'únic que està notant és que té "molta gana".