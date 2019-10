Enric d'Anglaterra confessa el distanciament amb el seu germà en un documental

El príncep Enric, net de la reina Elisabet II, ha reconegut que ell i el seu germà, el príncep Guillem, caminen en aquest moment per "camins diferents" i que tenen "dies bons" i altres vegades "dies dolents". El duc de Sussex, tal com recull l'agència Efe, va parlar de la seva vida personal i els problemes amb els tabloides britànics a la cadena ITV com a part d'un documental, emès ahir a la nit.

"Som germans. Sempre serem germans. Estem certament en aquest moment en camins diferents, però jo sempre estaré amb ell i sé que ell sempre estarà amb mi", va dir Enric, després que els mitjans apuntessin últimament un distanciament entre els fills de Carles d'Anglaterra i Lady Di. El duc –de 35 anys i pare d'Archie, de cinc mesos– també va admetre que ha de bregar amb les pressions dels mitjans i la seva salut mental, cosa que ja va haver d'afrontar després de la mort de la seva mare, Diana, princesa de Gal·les, en un accident a París el 1997.

Enric va reconèixer que havia superat aquests problemes, però, "de sobte, tot ha tornat": "I això és una cosa que he de controlar". "Part d'aquest treball [com a membre de la família reial britànica] és posar bona cara [a les coses], però, per a mi i per a la meva dona, hi ha moltes coses que fan mal, especialment quan la majoria no són certes", afegeix en les citades declaracions.

El 'Sunday Times' va revelar ahir que els ducs de Sussex es prendran un descans familiar, sense compromisos oficials durant sis setmanes, després dels esforços per lluitar amb l'atenció mediàtica. El príncep Enric i Meghan Markle es van casar l'any passat i, des de llavors, han tingut una relació molt difícil amb la premsa, que ha tret a la llum els problemes familiars de l'exactriu nord-americana amb el seu pare, Thomas Markle.

En el mateix documental, Meghan Markle revela que els seus amics britànics li havien dit, després de conèixer el príncep Enric, que no es casés amb ell perquè els tabloides li farien la vida impossible. "Mai vaig pensar que això seria fàcil, però vaig pensar que [tot] seria just", diu la duquessa en la cinta.