El príncep Enric i Jon Bon Jovi canten junts per una causa benèfica

Els emblemàtics estudis d'Abbey Road, a Londres, van ser testimoni aquest divendres del debut musical del príncep Enric. El duc de Sussex, que va tornar aquesta setmana al Regne Unit des del Canadà, va entrar a l'estudi de gravació, el mateix on els Beatles van enregistrar 11 dels seus 13 àlbums, per cantar al costat de Jon Bon Jovi una cançó amb finalitats benèfiques.

El líder de la banda de rock Bon Jovi va oferir al duc de Sussex la possibilitat de tornar a gravar el tema Unbroken, que va compondre per a un documental sobre soldats que pateixen trastorn d'estrès posttraumàtic. Per a l'enregistrament de la cançó, Jon Bon Jovi també ha comptat amb la col·laboració del cor Invictus Games Choir, gestionat per l'organització benèfica Help for Heroes i format per personal militar i veterans de guerra lesionats i malalts.

651x366 El príncep Enric i Jon Bon Jovi reprodueixen la portada d'Abbey Road amb membres del Invictus Games Choir / EUROPA PRESS El príncep Enric i Jon Bon Jovi reprodueixen la portada d'Abbey Road amb membres del Invictus Games Choir / EUROPA PRESS

Els beneficis de la cançó es destinaran a la fundació Invictus Games, que va impulsar el fill del príncep Carles i que dona suport a esdeveniments esportius internacionals per a veterans de guerra. Jon Bon Jovi, fill de marines, va explicar durant la visita a Abbey Road que sentia una gran admiració pel príncep Enric i la seva dona. "Només els vull fer una abraçada", va assegurar.

Durant la seva visita a l'estudi, Jon Bon Jovi i el príncep Enric no van poder evitar reproduir la coneguda imatge dels quatre de Liverpool creuant el pas de vianants que va servir com a portada del disc Abbey Road.

La gravació és un dels últims compromisos oficials del príncep Enric abans d'abandonar definitivament el seu paper dins la família reial britànica, cosa que es produirà el 31 de març.