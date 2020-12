El príncep Enric i Meghan Markle uneixen esforços amb el xef José Andrés

El matrimoni que formen Meghan Markle i el príncep Enric d'Anglaterra ha ajuntat esforços amb l'ONG del xef espanyol José Andrés. Tal com ha fet públic Bloomberg, World Central Kitchen, fundada pel cuiner el 2010, i els dos exmembres de la família reial britànica treballaran junts per a projectes que consisteixen en alimentar persones que siguin en zones de conflicte, com ja ha estat fent l'entitat d'Andrés fins ara, que per exemple a l'agost va donar menjar a milers de persones a Beirut després de la gran explosió que hi va haver al port.

Segons ha transcendit, l'increment financer que suposaria l'entrada a l'equació dels ducs de Sussex serviria per construir fins a quatre centres d'ajuda humanitària en diversos punts del planeta. Es tractaria de menjadors socials que serviran per repartir menjar en diferents comunitats necessitades. Tot i això, no només s'utilitzarien per alimentar la població, sinó que volen que les estructures també donin suport a la infància fent d'escoles i suport a la salut amb algunes funcions de centre sanitari.

Per a cadascun d'aquests centres es preveu que faran falta uns 40.885 euros, segons ha explicat Nate Mook, CEO de World Central Kitchen, que no ha detallat més concretament quin és l'acord econòmic entre l'ONG del xef i Archewell, la fundació d'Enric i Meghan, que està inspirada en el nom del seu primer fill, Archie. "Quan vam pensar en el xef José Andrés i el seu increïble equip a World Central Kitchen vam tenir en compte que, fins i tot durant aquest any de dificultats inimaginables, hi ha persones increïbles treballant sense descans per ajudar els altres. World Central Kitchen ens inspira a través de la seva compassió activa", expliquen el net de la reina Elisabet II i la seva dona.

"Els he pogut conèixer a tots dos i em fa la sensació que els seus valors estan estretament relacionats amb els que mantenim a World Central Kitchen", ha assegurat el cuiner, de 51 anys. Del primer d'aquests centres, a més, ja se n'ha començat la construcció i es preveu que estigui enllestit el 2021. Està situat a la República Dominicana, un país castigat el 2017 per dos huracans.