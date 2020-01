Enrique Iglesias i Anna Kournikova seran pares un altre cop

260x366 Iglesias i Kournikova van començar la seva relació fa 17 anys / EFE Iglesias i Kournikova van començar la seva relació fa 17 anys / EFE

Els rumors corrien des de feia dies i, per fi, la revista ¡Hola! ha aconseguit les fotografies que confirmen que Anna Kournikova i Enrique Iglesias esperen el seu tercer fill. Com va passar amb el naixement dels seus bessons, Lucy i Nicolás, la parella, que va començar la seva relació l'any 2001, no ha confirmat ni desmentit la informació.

En les imatges publicades es pot veure el cantant i la tenista, en avançat estat de gestació, passejant en vaixell pels canals de Miami acompanyats dels seus dos gossos. Amb el naixement del seu tercer fill, la parella convertirà Isabel Preysler en àvia per sisena vegada. L'exdona de Julio Iglesias té actualment cinc nets: Alejandro i Sofía, fills de Chábeli Iglesias i Christian Altaba; Miguel, el fill d'Ana Boyer i Fernando Verdasco, i els bessons d'Anna Kournikova i Enrique Iglesias.

El cantant i l'esportista russa sempre han intentat mantenir la seva vida privada allunyada dels mitjans de comunicació. Es van conèixer quan ella va protagonitzar el videoclip Escape, d'Iglesias. Malgrat el rebombori mediàtic que assegurava que tenien una relació, mai van confirmar la informació. La parella va aconseguir mantenir el primer embaràs de Kournikova en secret fins que la publicació nord-americana TMZ va anunciar que els bessons havien nascut a l'hospital de Miami. El secretisme de la parella va generar rumors que asseguraven que havien optat per la gestació subrogada, una informació que Kournikova va desmentir publicant una imatge a Instagram en què se la podia veure embarassada de 37 de setmanes.

Tot i que segueixen mantenint la seva discreció, des del 2017, quan van néixer els bessons, Kournikova i Iglesias han trencat el seu hermetisme i han començat a publicar estampes familiars a les xarxes socials. Un reflex del seu dia a dia, molt allunyat de la vida social de Miami i centrat en els seus fills.