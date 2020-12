Entren a robar a casa del futbolista Paolo Rossi durant el seu funeral

Uns desconeguts van entrar a robar a casa del futbolista italià Paolo Rossi durant el seu funeral. Els lladres no van robar els trofeus ni els records de la seva carrera que hi tenia, es van limitar a emportar-se un rellotge i diners en efectiu, informen els mitjans de comunicació italians. Mentre se celebrava el funeral multitudinari a Vicenza de l'heroi nacional italià del Mundial del 1982, que va guanyar el país, els lladres van aprofitar l'ocasió per entrar a la casa de Rossi, que ha mort als 64 anys, i de la seva família a la localitat de Bucine, a la província d'Arezzo, al centre d'Itàlia.

El robatori el va descobrir un col·laborador de Rossi a la finca, que és una casa rural, quan va veure una finestra trencada. Després, quan va tornar de Vicenza, l'esposa de l'exfutbolista, Federica Cappelletti, es va adonar del que havia passat i va fer un inventari inicial del material robat. "No m'importa el que van robar, em podrien haver robat fins a 100.000 euros, però és el fet el que m'atordeix", va dir la seva dona als mitjans italians. Segons alguns mitjans sembla que van robar un rellotge pertanyent a Rossi i una petita suma de diners en efectiu. "No hi pot haver un acte més covard i repugnant que aquest. Que la policia faci tot el possible per trobar els responsables. Tota la meva solidaritat i proximitat a la família de Paolo Rossi", va dir l'alcalde de Florència, Dario Nardella, a Twitter .