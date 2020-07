Ernest de Hannover acaba en un psiquiàtric després d'agredir dos policies austríacs

Ernest de Hannover està passant per un dels pitjors moments de la seva vida. Segons el diari austríac Focus i altres mitjans d'aquell país, dimecres a la nit el cap de la Casa Hannover, de 66 anys, va trucar per telèfon al departament de policia de la localitat austríaca de Grünau im Almtal, on té una residència de caça. En la conversa amb els agents els va demanar ajuda perquè algú estava intentant matar-lo. La policia i una ambulància es van presentar poc després al seu domicili.

Segons la narració dels mitjans, un cop desplaçats al lloc dels suposats fets els agents no van trobar Ernest de Hannover, sinó una parella que no sabia res del que els preguntaven. Finalment, tots junts el van trobar, sol, al seu pavelló de caça i, en preguntar-li pels fets denunciats, es va posar agressiu i va decidir fer fora la parella de la seva residència, al·legant que l'home havia atemptat contra la seva vida perquè no li donava la seva medicació. Veient que el seu estat era tan alterat, els metges de l'ambulància el van atendre per tranquil·litzar-lo.

En aquell moment, Hannover va amenaçar-los a tots amb "un afilador de ganivets de 30 centímetres", tal com es recull en l'informe policial i citen mitjans austríacs. La baralla va portar el príncep a "pegar a un agent a la cara". Per tot plegat, va ser detingut i posteriorment ingressat en una clínica psiquiàtrica. La policia l'acusa d'"amenaces perilloses i danys corporals greus" als agents, i estudia retirar-li la llicència d'armes.

L'encara marit de la princesa Carolina de Mònaco i net de l'últim emperador alemany ha explicat al diari austríac Kronen Zeitung la seva versió dels fets. Segons ell, no estava fora de control: "Tenia un nivell molt baix de sucre a la sang i em sentia molt malament". A més, acusa els agents d'anar "borratxos" i amenaça amb presentar demandes contra el personal sanitari i contra els policies.