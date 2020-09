Ernest de Hannover, detingut per tercer cop aquest estiu

Ernest de Hannover, de 66 anys, va ser detingut dilluns passat, per tercera vegada aquest estiu. En aquesta ocasió ha estat acusat dels delictes de coacció, amenaces i danys materials. A la seva casa de caça a Grünau im Almtal, a Àustria, es va desplaçar la policia per detenir l'aristòcrata després d'haver-se presentat una demanda en contra seva per part del matrimoni que treballa per a ell. Segons van explicar al jutjat que va emetre l'ordre de detenció, Hannover els va dir que o bé se n'anaven de casa o bé els enviaria "una banda de sicaris", tal com recull el diari autríac Kronen Zeitung. Amb els dos precedents anteriors, aquesta vegada la detenció es va produir amb càmeres de gravació corporals dels agents. I és que anteriorment, ell va arribar a anar armat i, a més, va assegurar que la policia l'havia agredit. El portaveu de la comissaria, David Furtner, va dir: "Com que els nostres agents havien estat acusats d'atacar o d'abusar verbalment d'Ernest August, ara han decidit usar càmeres corporals i deixar constància de tot el procediment".

Després de l'operació, l'encara marit de Carolina de Mònaco va ser traslladat a la presó de Wels, on també pot rebre tractament mèdic. De fet, en una d'aquestes últimes detencions va ser internat en un centre psiquiàtric. El març del 2010 el príncep ja mostrava comportaments violents i va ser condemnat a pagar 200.000 euros per un delicte de lesions al propietari d'una discoteca a Kènia. El seu historial de polèmiques arriba fins i tot al casament del seu fill, del qual va ser l'únic comensal que es va intoxicar amb el menjar. De fet, va haver de ser ingressat aquell mateix dia. Fa poc va ser detingut per haver anat amb un bat de beisbol guardat en una bossa a la comissaria del poble austríac on ara l'han tornat a detenir. Prèviament havia estat detingut per haver amenaçat amb un afilador de ganivets de 30 centímetres dos agents que havien anat a casa seva després que ell mateix els hagués trucat.