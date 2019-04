Eva Mendes explica que no fa pel·lícules per "falta d'ambició"

Eva Mendes, de 45 anys, és una de les 'celebrities' més discretes amb la seva vida privada. Potser per això s'aixeca tant rebombori quan parla sobre la maternitat, la feina o el seu marit, Ryan Gosling, de 38 anys. Després de molt temps sense badar la boca ara s'ha deixat entrevistar a l'edició nord-americana de 'Women's Health', on ha confessat que porta cinc anys fora del mercat laboral de Hollywood "per falta d'ambició".

Segons el seu relat, des que va néixer la seva primera filla amb Gosling, l'Esmeralda, li van canviar totes les prioritats: i això que "ser mare no era el primer" que estava en els seus pensaments. "Quan vaig conèixer el Ryan –comenta la intèrpret– me'n vaig enamorar. Llavors per a mi va tenir sentit no exactament tenir fills, sinó tenir els seus fills", explica. Un desig que un cop realitzat li va fer "perdre completament l'ambició per fer pel·lícules". "Així que ara sento més ambició a casa, amb els meus, que en el set de rodatge", conclou.

Està tan a gust a casa seva amb les seves filles exercint com a mare que gairebé es perd el discurs que Gosling li va dedicar quan va guanyar el Globus d'Or per 'La La Land' el 2017. "Les meves filles només poden veure la cadena pública de dibuixos animats, així que la teníem posada i jo no estava veient la cerimònia", recorda en l'entrevista, en què diu que va ser la seva germana qui la va trucar per avisar-la. "Vaig posar la cadena just abans que el Ryan comencés a parlar", recorda.

"Mentre jo estava cantant i ballant i tocant el piano, tenint una de les millors experiències de la meva vida al cinema, la meva dona estava educant la nostra filla, embarassada de la segona i ajudant el seu germà malalt de càncer", va explicar l'actor en el discurs. "Si ella no hagués assumit tot això per permetre'm viure aquesta experiència, segurament seria un altre el que avui seria aquí dalt", va dir l'actor des del faristol. "Va ser com un somni", expressa Mendes sobre aquell discurs.