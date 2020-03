L'FBI estudia "opcions" contra Andreu de York per la seva nul·la col·laboració en el cas Epstein

L'amistat del príncep Andreu de York amb el proxeneta Jeffrey Epstein, trobat mort l'estiu passat a la presó de màxima seguretat de Nova York on complia condemna, li està complicant cada vegada més l'existència. El fill de la reina Elisabet II està pagant les conseqüències de la seva relació amb Epstein i l'acusació d'una dona segons la qual van mantenir relacions sexuals quan ella era menor.

"M'ha quedat clar els últims dies que les circumstàncies relacionades amb la meva associació amb Jeffrey Epstein s'han convertit en una interrupció important de la feina de la meva família i la valuosa tasca que es realitzen en les moltes organitzacions benèfiques a les quals estic orgullós de donar suport", va assenyalar el duc de York en un comunicat enviat pel palau de Buckingham quan va anunciar que deixava la família reial arran d'una fracassada entrevista a la televisió que ell va concedir per espolsar-se les culpes de tot. Al mateix text va deixar clara la seva posició i va assegurar que faria tot el que fos al seu abast per facilitar la investigació.

Però sembla que el seu comportament no és exemplar ni dins ni fora de la monarquia. Segons uns quants mitjans anglesos, el fill mitjà de la reina no estaria cooperant com cal amb l'FBI en la seva investigació sobre la trama de tràfic sexual que va crear Epstein. Així ho ha explicat Geoffrey Berman, el fiscal que dirigeix la investigació, en una roda de premsa: "El príncep Andreu ara ha tancat completament la porta a la cooperació voluntària i la nostra oficina està considerant algunes opcions". De fet, no és el primer cop que es pronuncia en aquest sentit. Al gener, sense anar més lluny, ja va dir que el fill de la reina no hi havia col·laborat "gens".

Entre les mesures que estudia l'FBI hi ha fins i tot emetre una citació perquè testifiqui. Si això tampoc funcionés, podria donar pas a l'emissió d'una ordre judicial per obligar-lo a comparèixer. Finalment, el govern nord-americà podria demanar al Regne Unit l'extradició com a testimoni dels fets que s'investiguen. Segons The Telegraph, el duc de York ha contractat els serveis de Clare Montgomery, l'advocada encarregada de la defensa del general Augusto Pinochet a la Cambra dels Lords el 2000 perquè és experta en casos d'extradició, així com de dret penal i frau, i ha dirigit la Fiscalia en el procés de Julian Assange.