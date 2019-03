Reclamen 500.000 milions de dòlars a Felicity Huffman i Lori Loughlin per haver subornat les universitats dels seus fills

260x366 Detenen l'actriu Felicity Huffman per formar part d'una xarxa de suborns per accedir a universitats d'elit / ANGELA GEORGE Detenen l'actriu Felicity Huffman per formar part d'una xarxa de suborns per accedir a universitats d'elit / ANGELA GEORGE

Felicity Huffman i Lori Loughlin s'han convertit en les cares més visibles del cas Varsity Blues, que ha destapat fa una setmana l'FBI i que involucra fins a 50 persones –entre pares, empresaris i entrenadors esportius– en una trama de suborns per permetre l'ingrés fraudulent d'alguns joves a les millors universitats dels EUA. Després que les dues actrius de Hollywood arribessin a ser detingudes, ara els ha arribat el torn de les demandes, que pel que sembla no seran poc importants.

Segons es va poder conèixer dilluns, Jennifer Kay Toy va presentar el dia 13 de març una demanda col·lectiva contra les actrius i els altres implicats per valor de 500.000 milions de dòlars. Aquesta mare californiana, mestra de professió, considera que el seu fill Joshua –amb un excel·lent de nota mitjana al finalitzar l'institut– no va entrar en algunes de les universitats afectades per l'escàndol per culpa d'aquests ingressos fraudulents. El noi va ser rebutjat en centres del nivell de Yale, Georgetown, Stanford, UCLA, Wake Forest, la Universitat del Sud de Califòrnia i la de Texas, totes esquitxades per aquest escàndol.

"Persones riques van conspirar amb persones en posicions de poder"

"Estic al corrent de l'escàndol d'engany massiu pel qual persones riques van conspirar amb persones en posicions de poder i autoritat a les universitats per permetre que els seus fills tinguessin accés a les mateixes universitats de les quals el Joshua va ser rebutjat", diu Toy en la demanda, que ha recollit Abc News. La mare del noi afectat argumenta que al seu fill no se li va "denegar l'accés a la universitat perquè no hagués treballat o estudiat prou, sinó perquè persones riques es van sentir bé mentint, enganyant, robant i subornant perquè els seus fills entressin en una bona universitat".

L'actriu Lori Louglin i el seu marit, el dissenyador de moda Massimo Giannulli, van pagar suposadament fins a 500.000 dòlars perquè les seves filles, Olivia i Isabella, fossin incloses en un equip de rem de la Universitat del Sud de Califòrnia. Això implica poder entrar en una universitat dels EUA tot i tenir resultats acadèmics baixos, ja que allà la part esportiva és molt rellevant per als ingressos. A Huffman, per la seva banda, se l'acusa d'haver pagat 15.000 euros per canviar les respostes dels exàmens d'accés de la seva filla i millorar-li la qualificació. La investigació assegura que el gruix econòmic d'aquesta xarxa fraudulenta va arribar als 25 milions de dòlars des del 2011.