Felip, Letícia i l'espectre ensangonat de Fra Juníper

L’ideòleg de l’agenda pública dels reis a Mallorca s’ha passat de conservador. S’han fet públiques les activitats que Felip VI i Letícia faran la setmana que ve durant les seves vacances a Mallorca, i crida l’atenció que, entre la nodrida oferta cultural de l’illa, tinguin previst visitar dilluns la Casa Natal i Museu de Fra Juníper Serra a Petra. Des que el papa Francesc va canonitzar Serra el 2015 s’ha convertit en una figura encara més problemàtica: com a fundador de més de mitja dotzena de missions a Nova Califòrnia, entre les quals hi ha San Diego, les tribus ameríndies de Califòrnia el van acusar de la mort de 150.000 indis californians, i ha tornat a estar a l’ull de l’huracà arran de les protestes per la mort de George Floyd i la destrucció de monuments confederats i d’uns altres dedicats a Cristòfol Colom. Els reis també aniran a Menorca, Eivissa i Formentera.

El road manager reial tampoc devia revisar la premsa recent, ja que l’estàtua de Fra Juníper a la plaça de Sant Francesc de Palma va aparèixer amb pintades amb la paraula “racista” al juny i li van posar una bossa al cap en un altre monument a Petra. La canonització no va calmar les aigües, i tampoc que el Papa evités que els demòcrates traguessin la seva estàtua del Capitoli anant-hi a resar: tres ans després la Universitat de Stanford en va renegar i fa un mes van desterrar un altre monument d’una de les missions que va fundar, Ventura. És impossible passar per alt la càrrega política d’aquesta visita. Potser s’agafen a la informació del museu que hi ha a la web de l’Ajuntament de Petra, que clama al cel per una neutralitat cada vegada més impensable en ple segle XXI.