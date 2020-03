El rei Felip VI es menja un 'baby beef' de 576 euros en el seu viatge a l'Uruguai

El rei Felip VI ha estat aquest cap de setmana a l'Uruguai per assistir als actes que s'hi han fet per celebrar la presa de possessió del nou president, Luis Lacalle Pou. Sense la seva esposa, Letícia, el monarca va acompanyar les autoritats del país en tota mena d'actes i va aprofitar l'ocasió per menjar carn de bou. Entre els actes protocol·laris, va trobar un moment per visitar un exclusiu restaurant especialitzat en carn anomenat García, situat a Montevideo i amb especial predilecció per la cuina de la zona de Río de la Plata.

Segons recull la revista ¡Hola!, el citat establiment ha sigut qui ha difós la visita del rei per dinar. "Visita reial. Orgullosos de rebre Sa Majestat el Rei Felip VI a casa nostra. El nostre #BabyBeefGarcia va tenir l'honor de representar el millor de les carns uruguaianes a la taula del rei d'Espanya", han escrit des del restaurant.

Concretament, el baby beef és una de les carns més aclamades del lloc. Es tracta d'un tall que prové del llom del bou i que destaca per ser especialment suau. Les porcions són de 300 grams i tres centímetres de gruix. No obstant, s'obren perquè quedin d'1,5 i se segellen en una paella molt calenta fins que es forma una crosta daurada. A continuació es passa la peça de carn menys de dos minuts per cada costat a la graella.

Al restaurant García, aquest plat es presenta com "la millor carn del món". Potser per aquest motiu, el seu preu a la carta és de 576 euros, segons el citat mitjà. Pel restaurant hi han passat personalitats de la talla artística d'Ed Sheeran o Joan Manuel Serrat.