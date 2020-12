La Fiscalia de Madrid reclama l'ingrés a presó de Rafael Amargo

260x366 Rafael Amargo Rafael Amargo

La Fiscalia de Madrid recorrerà la posada en llibertat del ballarí Rafael Amargo en relació al cas en què se l'investiga, juntament amb tres persones més, per la presumpta comissió de delictes de tràfic de droga i pertinença a organització criminal, segons han informat a l'agència Europa Press fonts de la Fiscalia. El 3 de desembre la jutge d'instrucció número 17 de Madrid, que estava en funcions de guàrdia de detinguts, va acordar deixar lliure l'artista amb mesures cautelars, igual que la seva dona, el productor de l'obra Yerma i un amic.

La magistrada va adoptar aquesta decisió en contra del criteri del fiscal, que havia sol·licitat presó per a tots quatre. Després de rebre la notificació de la interlocutòria, el fiscal ha decidit recórrer la posada en llibertat a l'entendre que es donen els requisits legals per al seu ingrés en presó provisional.

Els detinguts estan sent investigats per la suposada comissió d'un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues, i un altre de pertinença a organització criminal. L'advocat defensor, Cándido Conde Pumpido, ha assenyalat a Europa Press que estan estudiant la causa per valorar quines decisions prendre respecte a el procés penal.