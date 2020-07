‘Forbes’ rebaixa la fortuna de Kim Kardashian

Fa quatre dies Kanye West felicitava la seva esposa, Kim Kardashian, a través de Twitter per haver-se convertit en multimilionària. “Estic tremendament orgullós de la meva preciosa dona per haver-se convertit oficialment en multimilionària. Has superat les tempestes més boges i ara Déu brilla sobre tu i sobre la nostra família. Em sento tan beneït per la vida que t’he fet aquesta natura morta. T’estimem”, va escriure el raper al costat d’una foto d’unes flors i unes hortalisses per proclamar la seva felicitat comptable.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah — ye (@kanyewest) June 30, 2020

No obstant això, aquell èxit no ha durat gaire entre els actius del clan Kardashian West, ja que la revista Forbes els ha aigualit la festa. La seva fake news ha sigut desmentida per la prestigiosa revista econòmica, que ha precisat que Kardashian és molt rica, fins i tot més rica que abans, però que encara no és multimilionària. West, que humanament es podria entendre que es descomptés amb tants milions per sumar, es va precipitar i ara han fet un ridícul planetari.

Segons Forbes, el fet que Kardashian hagi venut recentment el 20% del seu imperi de la cosmètica, KKW Beauty, no l’ha portat a superar els 1.000 milions de dòlars. Tot i que la companyia Coty li va pagar 200 milions de dòlars per la porció, això no significa que el total de Kardashian arribi als mil, ja que la seva mare també hi té accions i un 20% són de qui els ha comprat. A més, aquesta valoració de la seva marca seria de quan es va vendre i no d’ara.

Casualment Forbes ja va desmentir no fa gaire que la germana petita de Kim Kardashian, Kylie Jenner, fos la dona jove més rica del món per haver superat els 1.000 milions de dòlars amb només 21 anys. La publicació la va excloure d’aquesta categoria dels seus rànquings, on l'havia situat prèviament, al·legant que havia creat “una xarxa de mentides” per aconseguir semblar més rica del que és.