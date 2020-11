Christian Gálvez diu que va haver d’anar al psicòleg per gestionar l’èxit

El presentador Christian Gálvez, molt conegut després de conduir durant onze anys el programa Pasapalabra, ha explicat a El País que va haver de fer teràpia psicològica per poder gestionar la seva faceta professional. Però no la de la televisió, sinó l’èxit de difusió que van tenir els seus llibres sobre Leonardo da Vinci, un personatge que l’apassiona.

“El meu progrés a la tele ha estat gradual, i en canvi amb Leonardo em vaig veure de sobte donant conferències a París o a Califòrnia. Com que va ser un èxit inesperat, veure que tanta gent em seguia fora de l’entorn audiovisual em va impactar. I això va anar a més perquè hi havia gent que criticava tot el que feia només perquè treballava a la televisió. Afortunadament, pots dir cada vegada amb més llibertat que vas al psicòleg per tractar les seves històries”, explica el de Móstoles, de 40 anys. Gálvez va ser acusat d’intrusisme laboral el 2018 pel Comitè Espanyol d’Història de l’Art per haver comissariat una exposició sobre l’artista toscà.