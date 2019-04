L'actor Geoffrey Rush guanya una demanda per difamació contra un mitjà que el va acusar d'assetjament

La justícia australiana ha fallat avui a favor de l'actor Geoffrey Rush, que va demandar un mitjà local per haver-ho acusat el 2017 d'assetjar una companya de treball, en considerar que la denúncia va ser "extravagant" i "sensacionalista". "Aquestes van ser peces insensatament irresponsables de periodisme sensacionalista de la pitjor classe", ha dit el jutge Michael Wigney, del tribunal federal australià.

L'actor australià guardonat amb un Oscar per 'Shine' va demandar la companyia Nationwide News, propietària del 'Daily Telegraph' i filial de News Corp Australia, i el periodista Jonathan Moran per dos articles en els quals se l'acusava de "conducta inapropiada" amb una actriu no identificada, que van ser publicats el novembre del 2017. En el procés es va saber que la presumpta víctima era l'australiana Eryn-Jean Norvill, que va protagonitzar amb Rush l'obra 'King Lear' a la Companyia de Teatre de Sydney entre el novembre del 2015 i el gener del 2016 i assegurava que durant un assaig l'actor va fer gestos lascius sobre el seu cos.

El jutge Wigney va considerar que el testimoni de Norvill, a qui va titllar de propensa a l'"exageració", no era "creïble o fiable" i, a més, va dir que els articles que retrataven Rush com un depredador sexual no es podien corroborar i "eren contradictoris". El jutge també va ordenar una indemnització a favor de l'actor, conegut pel seu paper de Capità Barbossa de la saga 'Pirates del Carib', per una suma inicial de 539.864 euros, encara que aquesta xifra pot augmentar una vegada que s'estableixi quant ha estat afectat laboralment pels articles. Rush no ha treballat des de la publicació dels articles i, segons els seus advocats, ha perdut uns 3,2 milions d'euros en ingressos.

A la sortida dels tribunals, Rush, que va estar present durant la lectura de la sentència amb la seva dona, va dir que se sentia satisfet per la decisió, però va remarcar que "no hi ha guanyadors perquè ha sigut extremadament angoixant per a tots" i va agrair a la seva dona i els seus fills el suport durant el procés.