L'actor Geoffrey Rush haurà de ser indemnitzat amb 1,8 milions d'euros per haver estat difamat

La justícia australiana ha confirmat aquest dijous que el grup mediàtic Nationwide News haurà d'indemnitzar l'actor Geoffrey Rush amb una milionària suma de diners per haver-lo difamat el 2017 en una sèrie d'articles que l'acusaven d'assetjar una companya de feina. El ple del Tribunal Federal d'Austràlia ha desestimat una apel·lació presentada per Nationwide News, propietària del Daily Telegraph i filial de News Corp Austràlia, contra una sentència emesa el maig del 2019 que obligava la companyia a pagar a Rush uns 1,8 milions d'euros, que incloïen la pèrdua d'ingressos arran de la difamació.

Els tres jutges del Tribunal Federal van assenyalar que estan "convençuts que no hi ha hagut cap error del jutge" perquè estimen que la indemnització podria haver estat fins i tot superior, tal com recull l'agència Efe. L'actor australià, guardonat amb un Oscar per Shine, va demandar la companyia Nationwide News i el periodista Jonathan Moran per dos articles en els quals se l'acusava de "conducta inapropiada" amb una actriu no identificada, i que van ser publicats el novembre del 2017.

En el procés es va conèixer que la presumpta víctima era l'australiana Eryn-Jean Norvill, que va protagonitzar amb Rush l'obra King Lear a la Companyia de Teatre de Sydney entre el novembre del 2015 i el gener del 2016. Norvill assegurava que durant un assaig l'actor va fer gestos lascius sobre el seu cos. L'actor, que encarna el capità Barbossa a la saga Pirates del Carib, va argumentar en el procés que no ha treballat des de la publicació dels articles i que, segons els seus advocats, ha perdut uns 3,1 milions d'euros en ingressos.

L'any passat el jutge que va examinar el primer procés va considerar en la sentència que els articles publicats "van ser peces insensatament irresponsables de periodisme sensacionalista de la pitjor classe" i va donar-li la raó a l'actor en la seva demanda. Nationwide News encara compta amb una última apel·lació per intentar revertir la multa.