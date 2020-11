George Clooney va regalar 14 milions de dòlars als seus amics

Era un rumor que no s'havia confirmat mai fins ara: l'actor nord-americà George Clooney va regalar 14 milions de dòlars als seus millors amics. Tot plegat va passar el setembre del 2013, quan Clooney passava una època de vaques grasses i volia compartir la seva fortuna amb la gent que estima. L'actor havia acabat d'estrenar Gravity, la pel·lícula d'Alfonso Cuarón que va coprotagonitzar amb Sandra Bullock i que no parava de recollir bones crítiques i reconeixements –va ser guardonada amb set premis Oscar l'any següent–. Davant tanta bonança, Clooney va decidir celebrar-ho amb una suculenta sorpresa per als seus amics.

"Havia de fer alguna cosa per tots aquells amics que, durant 35 anys, em van ajudar d'una manera o altra a arribar on vaig arribar. Em refereixo a gent que em va deixar dormir al seu sofà quan no tenia diners, o que me'n va deixar quan els necessitava. Amics realment bons", explica l'actor en una entrevista a la revista GQ. Una vegada presa la decisió, Clooney va citar els 14 amics a casa seva i els va convidar a sopar. Durant l'àpat, va entregar a cadascun un maletí amb un milió de dòlars. "Vaig pensar que si algun dia m'atropellava un autobús, m'agradaria que ells estiguessin al meu testament. Per què havia d'esperar que passés, quan els podia fer un bon regal en vida?", recorda l'actor.

Un temps després el marit de Cindy Crawford, Rande Gerber, va explicar el regal que els havia fet l'actor i també va afegir que els havia ajudat a pagar les factures i els deutes que tenien perquè així poguessin dedicar el milió regalat a allò que els vingués més de gust. "Quan aquella història es va filtrar a la premsa, un milionari bastant imbècil em va preguntar per què ho havia fet. L'únic que li vaig respondre va ser: «Per què no ho has fet tu, idiota?»", assenyala l'actor a l'entrevista.