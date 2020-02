Georgina Rodríguez, a Sanremo

La parella de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, serà una de les copresentadores de la 70a edició del Festival de Sanremo, que tindrà lloc del 4 al 8 de febrer. La celebrity, nascuda a Jaca, ja ha demostrat en més d’una ocasió que li interessa la televisió i el món de la comunicació. Al novembre, va aparèixer a l’escenari dels MTV Europe Music Awards, celebrats a Sevilla, per presentar un dels premis.

La nòvia de C.R., que hauria reclamat un sou de 100.000 euros per participar al Festival de Sanremo, ha assegurat en una revista recent a la revista italiana Grazia que vol treballar i ser una dona independent. “Soc una persona coneguda, però el que realment vull és poder mostrar qui soc, que la gent em descobreixi. I no hi ha lloc millor que el festival. Per a mi és un plaer i un orgull haver estat escollida entre les protagonistes femenines”, va explicar Rodríguez.