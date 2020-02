Gwyneth Paltrow organitza una festa a Beverly Hills on el maquillatge està prohibit

Gwyneth Paltrow sempre està ocupant titulars per la seva fixació amb la salut, que en algunes ocasions la porta a fer el ridícul des del punt de vista científic i, fins i tot, es posa en problemes legals. Tot i això, sembla que la seva última idea ha tingut més acceptació que algunes altres ocurrències prèvies. L'actriu ha organitzat una festa a través de la seva marca, Goop, en què estava prohibit el maquillatge. La convocatòria, a pesar d'aquest atrevit –estem parlant de Hollywood– requisit, ha aconseguit un gran èxit de convocatòria entre moltes cares conegudes.

Entre d'altres hi ha acudit Demi Moore amb la seva filla Rumer Willis, Kate Hudson, Alexandra Grant i Rachel Zoe. A través de les xarxes, Moore ha compartit fotografies de la vetllada, que va tenir lloc a Beverly Hills. Amb Moore i Grant –artista que actualment és parella de Keanu Reeves– ha posat en una selfie per a Instagram en la qual els agraeix la seva "llum, amor i saviesa". "Sense maquillatge, sense filtres. Una meravellosa visió d'algunes de les millors dones de la planeta Terra #goopglow", ha escrit sobre la festa Paltrow.

651x366 Paltrow al costat de Rachel Zoe, que no va fer cas i va acudir amb maquillatge a la festa / INSTAGRAM Paltrow al costat de Rachel Zoe, que no va fer cas i va acudir amb maquillatge a la festa / INSTAGRAM

Tot i que l'objectiu era promoure la seva línia de productes facials Goop Glow, la festa finalment ha sigut més coneguda per la prohibició del maquillatge que pels productes en si. De fet, ha sigut destacat el fet que l'estilista Rachel Zoe aparegui a les fotos amb màscara de pestanyes i gloss als llavis. Les fotos que ha penjat l'actriu, de 47 anys, no porten –suposadament– cap filtre d'Instagram.

Goop, que va néixer el 2008 com una simple newsletter on Paltrow compartia recomanacions, s'ha transformat en un negoci valorat en 231 milions d'euros, segons dades fetes públiques pel New York Times. Actualment, la marca comercialitza moda, cosmètica, suplements alimentaris, decoració i, fins i tot, llibres.