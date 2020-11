Harvey Weinstein, aïllat a la presó per un possible contagi de coronavirus

L'antic productor de cinema Harvey Weinstein, condemnat a 23 anys de presó per abús sexual i violació, està en aïllament amb més de 38 graus de febre, cosa que els doctors creuen que és perquè ha estat contagiat de coronavirus. Segons ha informat aquest dimarts la pàgina web TMZ, Weinstein no està en bones condicions i pateix diversos símptomes, alguns dels quals, insisteix el mitjà, apunten a una infecció de coronavirus.

Les fonts de TMZ, que no especifica, apunten que se li ha fet la prova de covid-19 a qui va ser una de les figures més poderoses de Hollywood, i que encara estan esperant els resultats, però davant els seus símptomes, alguns "molt seriosos", els metges han decidit aïllar-lo.

En cas d'un resultat positiu, serà traslladat a l'hospital de la presó de màxima seguretat de Wende, al nord de l'estat de Nova York, on compleix la condemna. Al març ja es va filtrar informació que apuntava a una possible infecció de Weinstein, però el diagnòstic mai es va confirmar. Weinstein, de 68 anys, pateix diversos importants problemes de salut previs. Els més greus són coronaris i van portar-lo a ser operat de cor al mes de març en un hospital carcerari de Nova York en què romania des del 24 de febrer, quan el jurat el va declarar culpable de dos delictes sexuals.

Durant el judici, va mostrar un seriós declivi en el seu estat i necessitava d'un caminador per desplaçar-se per problemes a l'esquena. A més, pateix de diabetis i tensió alta. L'11 de març Weinstein va ser condemnat a 23 anys de presó a Nova York per violació i agressió sexual a dues dones després d'un judici que va donar veu a les seves víctimes i va fonamentar les reivindicacions del moviment feminista #MeToo, que va catalitzar el seu escàndol.