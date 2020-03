Hisenda demana 28 anys de presó per a Imanol Arias i Ana Duato per frau fiscal

Els actors Ana Duato i Imanol Arias, protagonistes de Cuéntame cómo pasó, s'enfronten a una petició de 28 anys de presó per part d'Hisenda arran de la seva presumpta implicació en el cas Nummaria, una trama dissenyada al voltant d'un despatx d'advocats que hauria creat una estructura de societats amb la finalitat d'ocultar operacions econòmiques dels seus clients a l'Agència Tributària. A més, Hisenda els reclama multes per valor de 16 milions d'euros. A banda de la petició del fisc, la Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional demana 32 anys de presó per a Duato i 27 per a Arias.

Hisenda acusa Duato i Arias d'haver comès frau entre el 2009 i el 2015. L'Agència Tributària els atribueix set delictes fiscals –un per a cada exercici– i demana quatre anys de presó per a cadascun. L'Advocacia de l'Estat, que representa Hisenda, diu en el seu escrit que l'actor "Manuel María Arias Domínguez [Imanol Arias] va contractar els serveis del despatx N ummaria amb la finalitat de mantenir una societat artificiosa que tenia com a fi l'ocultació de rendes obtingudes per ell mateix i l'erosió de bases imposables". Amb les investigacions ja iniciades, Arias va abonar 2,33 milions d'euros en concepte de declaracions complementàries.

El cas de Duato seria similar: Hisenda considera que ella i el seu marit, Miguel Ángel Bernardeau Maestro, soci de la productora de Cuéntame cómo pasó, van contractar el grup d'advocats "per ocultar al fisc part de les seves rendes, principalment procedents de la seva participació, com a actriu i productor, respectivament, en una coneguda sèrie de televisió". Hisenda assegura que Duato va defraudar 1,9 milions d'euros en set exercicis i l'actriu ja va pagar 708.130 euros quan van començar la investigació. El matrimoni, juntament amb el seu fill Miguel (un dels protagonistes d' Élite), és titular de la societat Grupo Ganga Producciones.

En l'escrit de la Fiscalia se sol·licita l'obertura d'un judici oral contra 31 persones, incloent-hi els actors, així com també quatre entitats com a responsables civils. L'advocat i exinspector d'Hisenda Fernando Peña és el principal encausat.