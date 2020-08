L’immens xalet d’Iker Casillas i Sara Carbonero a Madrid

Les cases dels futbolistes sempre fan parlar, ja sigui per l’escàs gust amb què estan decorades o pels metres de què disposen. L’última que s’ha conegut és la que tenen Iker Casillas i la seva esposa, la periodista Sara Carbonero, que està ubicada a La Finca, una urbanització de luxe de Madrid.

La mansió, que ha sigut notícia a la revista Semana perquè l’han aconseguit llogar després de molts intents infructuosos de vendre-la, té més de 1.000 metres quadrats i compta amb una reforma molt recent. Concretament, del 2014, quan la mediàtica parella la va comprar a l’arquitecte Alberto Martín, que se l’havia construït per viure-hi amb la que llavors era la seva esposa, l’actriu Lydia Bosch.

Després de pagar 2,5 milions d’euros als anteriors propietaris i de fer-li una important posada a punt la van posar a la venda per 4,9 milions d’euros. Una quantitat que no els ha permès desfer-se’n a pesar dels seus evidents atractius.

En total, la mansió compta amb set dormitoris que tenen tots bany propi. A més, també té una piscina exterior i una altra d’interior, un gimnàs, un spa a la vora del gimnàs, dos sales d’estar, una espaiosa cuina interior i una altra amb barbacoa al jardí, on hi ha un menjador a l’aire lliure. La casa també compta amb un vestidor de dues plantes i un immens jardí que té un porxo on fins ara hi havia fins i tot un futbolí. Ara per ara es desconeix la identitat de la persona que els hi ha llogat, però se sap que ja hi va passar el confinament, si és que estar tancat en aquella casa es pot considerar estar confinat. Recentment, va transcendir que Casillas s’havia comprat una altra casa de tres milions d’euros al barri de Moncloa, a Madrid.