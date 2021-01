Ivanka Trump s'enfada amb la seva cunyada, Karlie Kloss, per les seves opinions polítiques

Mala maror entre Ivanka Trump i la seva cunyada, Karlie Kloss. La supermodel, parella de Joshua Kushner, cunyat d'Ivanka, és coneguda per donar suport als demòcrates i ha utilitzat les seves xarxes socials per mostrar-se en contra de l'assalt al Capitoli i, de pas, assenyalar Donald Trump com un dels culpables. "Acceptar els resultats d'unes eleccions democràtiques legítimes és patriòtic. Negar-se a fer-ho i incitar la violència és antiamericà", va dir Kloss a Twitter. La publicació de la supermodel, que està esperant un fill amb Kushner, feia referència a un tuit d'Ivanka Trump, que després va esborrar, en què anomenava "patriotes" els assaltants al Capitoli.

El tuit de Kloss va generar diverses reaccions i alguns usuaris li reclamaven que parlés amb els seus cunyats, comentari al qual la supermodel va respondre amb un "ho he intentat".

Segons recull Page Six, el tuit de Kloss no ha agradat a la seva cunyada. "Van ensenyar el tuit a Ivanka i bàsicament està sorpresa perquè tenen una relació molt pròxim i parlen sovint però mai sobre temes polítics", assegura un amic de la família a la publicació. En canvi, amics de Kloss expliquen que la relació entre les cunyades fa temps que està deteriorada. "No ha tingut una relació estreta amb ells [Ivanka i el seu marit, Jared] des de fa temps a causa de les polítiques de l'administració Trump. Crec que la Karlie sent que és força desafortunat com ha triat Ivanka utilitzar el seu temps quan la nostra democràcia pateix una crisi impulsada per aquesta administració", diu una font pròxima a la model.