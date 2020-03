260x366 Jared Leto no s'havia assabentat que existia el coronavirus / INSTAGRAM Jared Leto no s'havia assabentat que existia el coronavirus / INSTAGRAM

Tot i que sembla impossible, hi ha persones en aquest planeta que no s'han assabentat que hi ha una pandèmia global per un virus anomenat Covid-19. I no, no es tracta de tribus no contactades de l'Amazònia, que potser ja ho sàpiguen també, es tracta de Jared Leto, un rellevant actor de Hollywood, amb família, representant i se suposa que amb molts compromisos professionals.

L'actor ha sorprès els seus més de 10 milions de seguidors a Instagram revelant que ha estat de retir espiritual al desert i que al tornar s'ho ha trobat tot de cap per avall arran del coronavirus. Gairebé una broma que podria formar part d'un guió d'una sèrie o pel·lícula protagonitzada per ell, que per cert també és cantant i que, a causa del Covid-19, no podrà fer concerts. "Fa 12 dies vaig començar unes jornades de meditació silenciosa al desert. Vam estar totalment aïllats. Sense telèfon, sense comunicació, etc. No teníem ni idea de què passava fora de les instal·lacions", relata al seu compte d'Instagram, davant de l'estupefacció d'alguns dels seus seguidors. D'altres, no tant, que ja el coneixen a ell i a les seves excentricitats.

"Ahir vaig sortir a un món molt diferent. Un món que ha canviat per sempre. Al·lucinant, com a mínim! Estic rebent missatges d'amics i familiars de tot el món i em poso al dia del que passa. Espero que vosaltres i la gent que estimeu estigueu bé. Us envio la meva energia positiva a tots. Quedeu-vos a casa. Manteniu-vos fora de perill", concloïa l'actor en el seu text a les xarxes.

Leto ha fet aquesta meditació al desert després d'una experiència traumàtica recent mentre feia escalada en què gairebé mor, tal com ell mateix va explicar a Instagram. "No vull sonar dramàtic, però gairebé moro. Vaig tenir una bona caiguda escalant amb Alex Honnold a Red Rock. Vaig mirar cap amunt i en qüestió de segons la corda s'estava desgastant mentre jo penjava a uns 600 peus", va confessar l'actor, de 48 anys i guanyador d'un Oscar pel seu magnífic paper secundari a Dallas Buyers Club.