Jean Paul Gaultier obre la porta de la seva alta costura a altres dissenyadors

Si el mes de gener, durant la Setmana de l'Alta Costura, Jean Paul Gaultier deia adeu a les passarel·les amb una col·lecció de roba reciclada, aquest dimecres la casa Gaultier, que pertany al grup català Puig, anuncia que continuarà en l'alta costura amb un "nou concepte" col·laboratiu. Cada temporada, Jean Paul Gaultier, de 67 anys, convidarà un dissenyador a reinterpretar els codis de la maison per donar-li "la seva visió de l'alta costura", ha anunciat la casa de moda en un comunicat.

La dissenyadora japonesa Chitose Abe, directora creativa i fundadora de la firma de luxe Sacai, serà la primera en participar en el projecte, que es presentarà en la Setmana de la Moda de París el pròxim mes de juliol. "La reinterpretació d'una marca d'alta costura per diferents creadors és una idea que tinc des dels anys noranta", explica Jean Paul Gaultier en el citat comunicat. "Em complau que aquest concepte es faci realitat ara amb Chitose Abe com la primera dissenyadora convidada", afegeix Gaultier, que reconeix que admira "la seva feina". "Tenim moltes coses en comú creativament i compartim una visió similar de la moda. M'alegra donar-li total llibertat", conclou.

La japonesa, que ha col·laborat per exemple amb la firma Nike, diu que admira "des de fa molt temps la singular visió de Jean Paul Gaultier per la feminitat subversiva i la seva originalitat". "Són conceptes en què treballo des d'un inici", assegura. A més, Abe diu que se sent molt "honorada" de participar en aquest nou pla, una veritable "oportunitat de salvaguardar la maison com a primera dissenyadora d'aquest projecte". Jean Paul Gaultier pertany a Puig des del 2012, quan aquest grup espanyol va adquirir la firma.

La iniciativa de la col·laboració recorda la que ha fet pública recentment Prada. Segons ha revelat la firma italiana, Miuccia Prada dissenyarà de la mà de Raf Simons les pròximes col·leccions.