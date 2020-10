Jeff Bridges anuncia que té un limfoma

L'actor Jeff Bridges, protagonista d' El gran Lebowski, va anunciar ahir que ha estat diagnosticat amb un càncer del sistema limfàtic, conegut com a limfoma, però amb bon pronòstic. "M'han diagnosticat un limfoma. Encara que és una malaltia greu, em sento afortunat de tenir un gran equip de metges i el pronòstic és bo", va publicar l'actor a Twitter.

Bridges, nominat a l'Oscar en set ocasions i guanyador d'una estatueta per Cor rebel el 2010, va dir que aviat començarà el seu tractament i que en compartirà noves notícies. A continuació, l'intèrpret, de 70 anys, va aprofitar l'ocasió per demanar que la gent voti en les eleccions presidencials dels Estats Units, que se celebren el 3 de novembre. "Gràcies per les vostres oracions i bons desitjos. I ara que tinc la vostra atenció, recordeu anar a votar. Perquè estem tots junts en això", afegia.

El limfoma és un tipus de càncer que afecta el sistema immunitari encarregat de combatre els agents infecciosos i nocius per a l'organisme. Existeixen molts tipus de limfoma, un dels més comuns dels quals s'anomena malaltia de Hodgkin, però l'actor no ha especificat de quin es tracta. Bridges és un veterà de la gran pantalla que va fer el seu debut cinematogràfic a principis de la dècada de 1970. Entre els seus papers icònics hi ha el del personatge Dude en el clàssic de culte El gran Lebowski, dels germans Coen. Iron Man; Thunderbolt and Lightfoot; Starman, l'home de les estrelles; Els fabulosos Baker Boys, i El rei pescador figuren també entre els seus treballs populars.