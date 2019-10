Jennifer Lawrence es casa amb el galerista Cooke Maroney

L'actriu nord-americana Jennifer Lawrence, una de les estrelles més importants de Hollywood actualment, es va casar dissabte amb el galerista d'art Cooke Maroney, han informat avui mitjans nord-americans. La parella va contraure matrimoni en una mansió de Newport, una ciutat situada a l'estat de Rhode Island, amb Emma Stone, Cameron Diaz, Sienna Miller o Adele com a invitades.

Lawrence i Maroney van intentar que el seu casament, amb uns 150 convidats, fos una cerimònia molt íntima i amb prou feines es van filtrar detalls de com va ser la vetllada ni tampoc imatges de l'esdeveniment, més enllà de les que van poder captar els paparazzis. L'actriu, de 29 anys, ha sortit al llarg de la seva vida amb persones del món del cinema com Nicholas Hoult, que ha aparegut a la saga X-men, i el director Darren Aronofsky, conegut per pel·lícules com El cigne negre (2010) i que va treballar amb Lawrence a Mare! (2017).

Guanyadora de l'Oscar a la millor actriu pel film El costat bo de les coses (2012), Lawrence s'ha convertit en tota una estrella de la pantalla gran en els últims anys. La seva carrera va enlairar-se amb l'exitosa saga Els jocs de la fam, tot i que la seva trajectòria inclou altres cintes com Winter's bone (2010), La gran estafa americana (2013) i Joy (2015), tres films pels quals va aconseguir les seves altres tres candidatures als premis de l'Acadèmia de Hollywood.

Molt coneguda també per les seves reivindicacions feministes en pro de la igualtat entre actors i actrius, Lawrence va estrenar l'any passat el thriller d'espionatge Pardal vermell (2018) i el juny d'aquest any va llançar Fènix fosc, l'última entrega de les pel·lícules basades en els còmics de X-men. Lawrence té previst rodar una pel·lícula, encara sense títol, amb la cineasta Lila Neugebauer i també es posarà a les ordres del director Adam McKay a la cinta Bad blood. Entre els altres projectes que se li coneixen hi ha Mob girl amb Paolo Sorrentino.