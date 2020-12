Jennifer Lopez serà una agent de l'FBI a 'The cipher'

260x366 Jennifer Lopez en una sessió fotogràfica per a Fendi / INSTAGRAM Jennifer Lopez en una sessió fotogràfica per a Fendi / INSTAGRAM

Jennifer Lopez sumarà un altre paper a la seva carrera cinematogràfica com a agent de l'FBI a The cipher, una adaptació a la gran pantalla de la novel·la homònima escrita per Isabella Maldonado, segons ha informat aquest dijous la premsa especialitzada a Hollywood. L'artista encarnarà a Netflix una agent de l'FBI que investiga un cas sobre un assassí en sèrie que va deixant pistes sobre els seus crims a internet per cridar l'atenció i complicar encara més la investigació. Lopez també serà productora del film, un més de la seva llista de projectes per als pròxims mesos.

Després del seu èxit amb Estafadoras de Wall Street, Lopez estrenarà el maig del 2021 Marry me, una comèdia romàntica en què comparteix protagonisme amb Maluma i en la qual els dos artistes interpreten una reeixida parella de cantants que trenquen la seva relació hores abans de contreure matrimoni, davant milers de seguidors i després d'haver llançat una cançó sobre l'esperat enllaç. Lopez hi donarà vida a Kat Valdez, cantant que després de la ruptura es casa de manera sobtada amb un dels seus seguidors, encarnat per Owen Wilson, a qui no coneix de res.

En el futur, l'estrella hispana també té previst ficar-se en la pell de la narcotraficant colombiana Griselda Blanco en la pel·lícula The godmother. I, a més, rodarà una altra comèdia romàntica amb Armie Hammer, que comptarà entre els seus productors amb una altra estrella de màxim nivell a Hollywood com Ryan Reynolds. Shotgun wedding relatarà la història de la Darcy i el Tom, una parella que afronta el seu imminent casament amb molts dubtes i amb les seves respectives famílies ajudant molt poc a relaxar la situació. Per complicar encara més les coses, les noces deixaran de ser una festa quan tots els convidats pateixen un intent de segrest.