Joaquin Phoenix i Rooney Mara li posen River al seu primer fill

Els actors Joaquin Phoenix i Rooney Mara han estat pares d'un nen, a qui han posat River, com el difunt germà de l'actor. La notícia la va revelar a l'escenari de Festival de Cinema de Zuric pel director i amic de la parella Víktor Kossakovsky, que hi estava promocionant la pel·lícula Gunda, de la qual Phoenix és productor. En disculpar l'absència de l'actor, Kossakovsky va dir: "Acaba de tenir un nadó, per cert, un bonic fill que es diu River". Tot i això, els representants de Mara, de 35 anys, i Phoenix, de 45, no han confirmat la notícia.

La parella ha passat la quarantena i, per tant, la major part de l'embaràs, a la seva casa de Califòrnia, cosa que ha permès que tot fos portat més discretament de cara als mitjans que segueixen cada pas de la parella. Els actors es van conèixer originalment al set de rodatge de Her, del director Spike Jonze i protagonitzada per ell. Tot i aquella primera trobada, la relació es va quedar només en professional fins que es van retrobar a Maria Magdalena, de Garth Davis.

"És l'única noia a qui he buscat a internet. Només érem amics, amics per correu electrònic. Mai ho havia fet, això. Mai havia buscat a una noia online", va explicar temps enrere Phoenix respecte a Mara, i es va confirmar la relació quan van acudir junts a la cloenda del Festival de Canes del 2017. El juliol del 2019, Mara es va comprometre amb Phoenix, guanyador de l'Oscar per The Joker. En els últims mesos, Phoenix i Mara havien sigut vistos en diverses oportunitats visitant la germana de l'actriu, Kate Mara, que ha també estat mare recentment.

El nom triat per la parella és un homenatge a River Phoenix, germà de l'actor, que va morir tràgicament d'una sobredosi als 23 anys, l'any 1993. La seva mort va tenir lloc una nit de Halloween. Joaquin, que era més petit, llavors tenia 19 anys, i era a la discoteca Viper Room de Hollywood amb el seu germà quan va patir la sobredosi. Joaquin va ser qui va trucar al número d'emergències perquè vinguessin a ajudar-lo. River va morir aquella nit a l'hospital.