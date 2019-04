L'exdona de Johnny Depp: "Em va bufetejar amb força, em va agafar pels cabells i em va arrossegar""

La ruptura entre els actors Johnny Depp i Amber Heard, de 55 i 32 anys respectivament, es va convertir en una lluita pública sense miraments després de les acusacions d'ella de maltractaments, que van atreure l'atenció de mitjans d'arreu del món. Després d'estar casats només un any, la parella es va divorciar l'estiu del 2016. Ella va cobrar 6,5 milions d'euros del seu exmarit, que també va pagar els costos del judici, i els va donar a la beneficència.

Ara han transcendit, a través de la revista 'People', les declaracions del judici que els enfronta després del divorci, en què es jutja la demanda per difamació que Depp li va interposar per la carta que ella va publicar al 'Washington Post', en què parlava de violència de gènere però no l'esmentava explícitament. En la demanda, l'actor –arruïnat després d'anys d'addiccions i una gestió pèssima dels seus col·laboradors– sol·licitava una indemnització de 50 milions d'euros.

Durant el judici, l'actriu va confessar que l'actor de 'Pirates del Carib' l'estirava pels cabells i que fins i tot va intentar ofegar-la. "[Quan bevia o prenia drogues] es convertia en una persona totalment diferent, sovint delirava i era violent", va explicar l'artista, que anteriorment havia estat parella de la fotògrafa nord-americana Taysa van Ree. Heard també va recordar un viatge a Boston amb avió el 2014: "Depp va començar a llançar-me objectes per haver filmat una escena romàntica amb James Franco. En lloc de reaccionar al seu comportament, simplement em vaig moure uns quants seients més enllà. Però això no el va aturar. Va empènyer una cadira contra mi mentre caminava, em va cridar i es va burlar de mi cridant el nom James Franco", va recordar l'artista en les seves declaracions.

Heard també ha recordat a la sala altres escenes igual d'intenses: "Em va llançar una ampolla, va trencar coses de l'habitació i va donar un cop de puny a la paret. Em va bufetejar amb força, em va agafar pels cabells i em va arrossegar per les escales cap a l'oficina, a la sala, a la cuina de l'habitació i després a l'habitació de convidats". L'actor ha negat totes aquestes acusacions i ha assegurat que no ha fet "mai" res de tot això de què se l'acusa contra Amber Heard. De fet, en el seu escrit d'acusació va assegurar que les declaracions de Heard tenien només el propòsit de fer-la més famosa i que pogués treballar més com a actriu.