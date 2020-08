Jon Bon Jovi canvia de mansió a Palm Beach

Els diners no són un problema per a una estrella del rock tan atemporal com Jon Bon Jovi, que triomfa en la música ininterrompudament des del 1983 amb la banda que porta el seu nom, Bon Jovi, i també en solitari. Després de 40 anys facturant tant com ha volgut i amb un patrimoni que Forbes calcula en 410 milions de dòlars, l’artista nord-americà s’ha permès un petit caprici: una nova mansió a Palm Beach, Florida.

Segons la web especialitzada The Real Deal, l’artista ha pagat per la seva nova adquisició 43 milions de dòlars, que al canvi són uns 36 milions d’euros. La compra ha transcendit el mateix dia que s’ha sabut que se n’ha venut una que ja tenia a només un parell de carrers de la nova. Això sí, tot i que la venda de la primera no ha estat gens malament, ja que n’ha tret uns 19 milions de dòlars, li ha tocat rascar-se la butxaca per pagar la diferència, que no és poca.

En qualsevol cas, la nova mansió estival de l’artista bé mereix aquesta diferència, ja que és el doble de gran que la que tenia. La mansió, construïda el 2007, té 950 metres quadrats construïts, una piscina al jardí, gimnàs, celler, ascensors, un garatge amb aire condicionat i dues grans terrasses davant del mar, que queda a escasses tres passes del jardí, que té 2.500 metres quadrats.

Les dues operacions de Bon Jovi i la seva dona, Dorothea Hurley, es produeixen en el context d’un mercat molt efervescent a Palm Beach, sobretot pel que fa a habitatges de luxe. La ciutat, ubicada en una illa d’arena davant mateix de la costa de Florida, ha viscut un gran salt en els preus com a resultat de la pandèmia de coronavirus. De fet, algunes propietats s’han venut per més de 70 milions de dòlars.